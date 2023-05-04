Башкирия может ограничить полеты беспилотников в населенных пунктах

В Башкирии могут запретить полеты беспилотников в границах населенных пунктов без особого разрешения Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Башкирии могут запретить полеты беспилотников в границах населенных пунктов без особого разрешения. Об этом в своих соцсетях 4 мая написал спикер местного парламента Константин Толкачев.

По словам председателя Госсобрания-Курултая, СВО показала, что дроны активно используются в военных целях – в том числе и для атак на гражданские цели. Из-за этого ряд регионов России уже решил запретить полеты беспилотников.

– Вместе с тем, полный отказ может привести к проблемам в тех сферах, где они успешно применяются [профилактикt лесных пожаров, сельском хозяйстве]. В республике также стоит вопрос о необходимости определения статусов летательных аппаратов, их лицензирования и, главное, – запрете полетов внутри границ населенных пунктов без особого разрешения, – отметил спикер.

Он добавил, что дроны планируется разделить на различные категории, выдавать удостоверения на их пилотирование и лицензировать деятельность по их использованию.