На нарушителей противопожарного режима в Башкирии составили более 1,5 тыс. протоколов

На нарушителей противопожарного режима в Башкирии в этом году составили 1 557 протоколов Фото: Иван МАКЕЕВ

На нарушителей противопожарного режима в Башкирии в этом году составили 1 557 протоколов. Об этом 4 мая сообщило местное МЧС.

Как пояснили в ведомстве, удалось найти виновных в возгорании лесных пожаров в Кугарчинском, Учалинском, Баймакском и Зилаирском районах. Их привлекли к административной ответственности по статьям, которые предусматривают штрафы от 10 до 50 тыс. рублей.

– Возбуждено уголовное дело по факту пожара в лесу Белорецкого района (по части 1 статьи 261 Уголовного кодекса РФ, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 4-х лет.), – передали в МЧС.

Всего с начала года в Башкирии произошел 31 лесной пожар общей площадью 194,7 га.