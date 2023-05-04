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НовостиОбщество4 мая 2023 9:11

МЧС предупредило жителей Башкирии о сильном ветре и чрезвычайной пожароопасности

Порывы достигнут 17 метров в секунду
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Днем 5 мая в Башкирии усилится ветер

Днем 5 мая в Башкирии усилится ветер

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В пятницу днем, 5 мая, в Башкирии поднимется сильный юго-восточный ветер с порывами до 17 метров в секунду. В южных районах ожидается чрезвычайная пожароопасность. Об этом предупредило региональное МЧС.

В целом в регионе прогнозируется переменная облачность без осадков. Днем по северо-западу прольет небольшой дождь.

Температура воздуха этой ночью понизится до +9, +14° (местами похолодает до +1, +6°). Днем столбики термометров покажут +20, +25°.

В МЧС добавили, что видимость на автодорогах будет хорошей.