МЧС предупредило жителей Башкирии о сильном ветре и чрезвычайной пожароопасности

Днем 5 мая в Башкирии усилится ветер
Фото: Алексей ФОКИН (фото)
В пятницу днем, 5 мая, в Башкирии поднимется сильный юго-восточный ветер с порывами до 17 метров в секунду. В южных районах ожидается чрезвычайная пожароопасность. Об этом предупредило региональное МЧС.
В целом в регионе прогнозируется переменная облачность без осадков. Днем по северо-западу прольет небольшой дождь.
Температура воздуха этой ночью понизится до +9, +14° (местами похолодает до +1, +6°). Днем столбики термометров покажут +20, +25°.
В МЧС добавили, что видимость на автодорогах будет хорошей.