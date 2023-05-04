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НовостиПроисшествия4 мая 2023 8:41

В Башкирии спасли щенка, который застрял в камнях на берегу реки

Случай произошел в Белорецком районе
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: Telegram // Фарит Гумеров

фото: Telegram // Фарит Гумеров

В Белорецком районе Башкирии утром 4 мая сотрудники местного Госкомитета по чрезвычайным ситуациям спасли щенка, который застрял в камнях на берегу реки. Об этом в своем телеграм-канале сообщил председатель ведомства Фарит Гумеров.

– Поступило сообщение о том, что вблизи Заводоуправления Белорецкого металлургического завода на берегу реки Белая в камнях застрял щенок. Спасатели […] помогли "пострадавшему" выбраться «из плена», – рассказал глава ГКЧС.

Напомним, ранее в Уфе специалисты Управления гражданской защиты вызволили щенка, который застрял между гаражами.