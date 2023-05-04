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НовостиОбщество4 мая 2023 7:46

Мавлиев: в Уфе по случаю 450-летия города запланировано более 180 мероприятий

Все события будут организованы как в этом, так и в юбилейном 2024 году
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
В Уфе по случаю 450-летия города запланировано более 180 мероприятий

В Уфе по случаю 450-летия города запланировано более 180 мероприятий

Фото: Рустем АХУНОВ

В Уфе по случаю 450-летия города запланировано более 180 мероприятий. Об этом в интервью изданию «Мой Башкортостан» рассказал мэр Ратмир Мавлиев.

В перечень праздничных мероприятий войдут концертные программы, фестивали, выставки, спортивные соревнования, акции и флешмобы. Все события планируется провести как в этом, так и в юбилейном 2024 году.

Напомним, ранее администрация Уфы опубликовала список объектов, строительство и открытие которых приурочат к 450-летию города.