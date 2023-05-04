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НовостиОбщество4 мая 2023 6:42

Правительство Башкирии внесло «Башавтотранс» в план приватизации госимущества

Предприятие намерены преобразовать в акционерное общество
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Правительство Башкирии внесло государственного перевозчика ГУП «Башавтотранс» в прогнозный план приватизации госимущества до 2023 года

Правительство Башкирии внесло государственного перевозчика ГУП «Башавтотранс» в прогнозный план приватизации госимущества до 2023 года

Правительство Башкирии внесло государственного перевозчика ГУП «Башавтотранс» в прогнозный план приватизации госимущества до 2023 года. Предприятие намерены преобразовать в акционерное общество. Соответствующее постановление, подписанное премьер-министром республики Андреем Назаровым, появилось на портале правовой информации в четверг, 4 мая.

Согласно документу, стоимость основных средств «Башавтотранса» составляет 3,7 млрд рублей.

Напомним, накануне стало известно, что убыток государственного перевозчика Башкирии превысил 940 млн рублей.