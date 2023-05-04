В реке Ай в Башкирии утонул мужчина

В реке Ай в Мечетлинском районе Башкирии утонул 70-летний мужчина. Несчастный случай произошел утром 3 мая Фото: Рустем АХУНОВ

В реке Ай в Мечетлинском районе Башкирии утонул 70-летний мужчина. Несчастный случай произошел утром 3 мая в районе деревни Сулейманово. Об этом «КП-Уфа» сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

– Из реки Ай спасателями Госкомитета РБ по ЧС извлечен погибший мужчина 1953 г.р. Тело передано сотрудникам полиции, причина и обстоятельства уточняются, – передали в экстренном ведомстве.

Напомним, за последние четыре дня прошедшей недели в Башкирии утонули шесть человек.