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НовостиПроисшествия4 мая 2023 6:10

В реке Ай в Башкирии утонул мужчина

Его тело передали полиции
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
В реке Ай в Мечетлинском районе Башкирии утонул 70-летний мужчина. Несчастный случай произошел утром 3 мая

В реке Ай в Мечетлинском районе Башкирии утонул 70-летний мужчина. Несчастный случай произошел утром 3 мая

Фото: Рустем АХУНОВ

В реке Ай в Мечетлинском районе Башкирии утонул 70-летний мужчина. Несчастный случай произошел утром 3 мая в районе деревни Сулейманово. Об этом «КП-Уфа» сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

– Из реки Ай спасателями Госкомитета РБ по ЧС извлечен погибший мужчина 1953 г.р. Тело передано сотрудникам полиции, причина и обстоятельства уточняются, – передали в экстренном ведомстве.

Напомним, за последние четыре дня прошедшей недели в Башкирии утонули шесть человек.