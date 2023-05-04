фото: Россельхознадзор РБ

В Уфе нашли и уничтожили более 5 кг немецкого сыра, который попал под действие российских санкций. Об этом 4 мая рассказал башкирский Россельхознадзор.

25 апреля ведомство проводило совместный рейд с региональной таможней. В ходе проверки на «Кировском» рынке специалисты ветеринарного надзора выявили факт продажи сыра «Дор-Блю» производства Германии. Всего было найдено 5,3 кг продукции.

– Обнаруженная продукция попадает под действие экономических санкций, введенных Российской Федерацией, – передал Россельхознадзор.

Сыр изъяли, измельчили и уничтожили химическими средствами.