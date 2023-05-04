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НовостиПроисшествия4 мая 2023 5:14

Жители Уфы заметили провал на дороге по улице Менделеева

Мэрия объяснила, что происходит
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: Telegram // Новости Уфы и Республики Башкортостан

фото: Telegram // Новости Уфы и Республики Башкортостан

Жители Уфы заметили глубокий провал на дороге по улице Менделеева. Снимок большой ямы 3 мая распространился по городским телеграм-каналам.

«КП-Уфа» обратилась за комментарием в мэрию. Там рассказали, что на участке улицы Менделеева велись аварийные раскопки: сотрудники «Уфаводоканала» устраняли утечку на водопроводе. Администрация заверила, что после завершения аварийных работ предприятие восстановит участок проезжей части, который пришлось вскрыть.