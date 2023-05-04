Жители Белорецка обвинили компанию парней в приставании к несовершеннолетним девушкам

Жители башкирского города Белорецка обвинили компанию парней в приставании к двум несовершеннолетним девушкам Фото: Рустем АХУНОВ

Жители башкирского города Белорецка обвинили компанию парней в приставании к двум несовершеннолетним девушкам. Об этом поздним вечером 3 апреля сообщил телеграм-канал «КушТау on-line».

По информации канала, девушки якобы пожаловались родителям на приставание со стороны молодых людей: отец одной из них пошел разбираться и был избит. Впоследствии возле дома предполагаемых обидчиков несовершеннолетних собралась толпа из нескольких десятков человек, требующих возмездия. Через несколько минут туда же подъехала полиция, которая предотвратила развитие событий.

Инцидент прокомментировали в МВД Башкирии. Там рассказали, что полицейские разбираются в обстоятельствах конфликта.

– По предварительным данным, конфликт носил бытовой характер и возник на почве личных неприязненных отношений. В ходе разбирательства от участников инцидента заявлений в полицию не поступило, – передали в правоохранительном ведомстве.

Полиция продолжает проверку в рамках административного кодекса.