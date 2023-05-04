За чертой бедности в Башкирии живут более 400 тыс. человек

За чертой бедности в Башкирии по итогам 2022 года проживало 404,2 тыс. человек Фото: Даниил ОПАРИН

За чертой бедности в Башкирии по итогам 2022 года проживало 404,2 тыс. человек. Доходы этих граждан ниже величины прожиточного минимума. Такие данные приводит Росстат.

Численность населения республики с крайне низкими доходами, уменьшается последние три года: в 2020 году их было 469,7 тыс., а в 2021 – 455,7 тыс.

В целом по России к началу 2023 года насчитывалось 14,3 млн жителей с доходами ниже прожиточного минимума.

Напомним, с 1 января текущего года величина прожиточного минимума в Башкирии выросла с 12 110 до 12 650 рублей (для трудоспособного населения 13 789, для пенсионеров 11 990, для детей 12 271).