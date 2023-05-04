В Башкирии женщина зарезала мужа-абьюзера на глазах у дочери

Фото: Рустем АХУНОВ

В Караидельском районе Башкирии женщина зарезала мужа-абьюзера на глазах дочери. Недавно она предстала перед судом за свое преступление.

В злополучный вечер супруги, жители села Караидель, вернулись к себе домой с застолья у соседей, которое прошло не совсем удачно: мужчина, будучи пьяным, вел себя в гостях неприлично и агрессивно, и даже поругался с односельчанином. До этого между мужем и женой часто возникали ссоры, которые нередко заканчивались избиением подсудимой. Подобное случилось и в этот раз.

Вернувшись от соседей, обвиняемая начала убираться в доме. На кухне во время мытья посуды у нее с супругом вновь возник конфликт. Мужчина принялся избивать жену, и она, выхватив нож из раковины, ударила им его в грудь. Все это произошло на глаза их несовершеннолетней дочери. Ранение оказалось серьезным, пострадавшего отвезли в больницу, однако врачи не смогли его спасти.

В отношении женщины было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Она полностью признала свою вину. Караидельский межрайонный суд приговорил ее к пяти года лишения в колонии общего режима. Отбывать наказание она будет после того, как ее дочери исполниться 14 лет.