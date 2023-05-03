В Уфе 4 и 7 мая из-за подготовки к Параду Победы перекроют улицы

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Уфе 4 и 7 мая из-за подготовки к Параду Победы перекроют несколько улиц. Об этом рассказала пресс-служба городской администрации.

Завтра с 18:30 до 21:30 будет ограничено движение на проспекте Октября на участке от Северного проезда до Южного и на самом Северном проезде – от проспекта Октября до улицы Новогорной.

В воскресенье в тот же период времени перекроют участки проспекта Октября от Шафиева до Кольской, Южного проезда от проспекта до Российской, Северного проезда от проспекта до Российской, улицы Нагорной от Южного проезда до Северного.

9 мая с 10:00 до 14:30 на время парада будет ограничено движение транспорта на проспекте Октября от Шафиева до Кольской, на Южном проезде от проспекта до Российской, на Северном проезде от проспекта до Российской, на Новогорной от Южного проезда до Северного.

Для безопасности граждан при проведении мероприятий будет изменена схема движения общественного транспорта.