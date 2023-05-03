Фото: vk.com/radiyhabirov

Глава Башкирии Радий Хабиров назвал «недолюбленным» сад Аксакова в Уфе. Такое заявление он сделал на своей личной странице в социальных сетях.

4 апреля объект закрыли на реконструкцию. Руководитель республики, по его словам, вместе со своей командой советуется со специалистами, чтобы разработать план того, как сделать сад популярным у горожан и гостей города.

Также отдельно Хабиров в своей публикации отметил, что в настоящее время реализуется программа по реконструкции парков Уфы.

– Начали с тех, которые были в самом плохом состоянии. Не все и не сразу, но что обещали, сделаем. Планы большие, работаем, – заявил глава региона.