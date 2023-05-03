ФК «Уфа» выплатит «Региональному фонду» долг в 126 млн рублей до конца 2028 года

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Сегодня, 3 мая, в Арбитражном суде Башкирии футбольный клуб «Уфа» и Акционерное общество «Региональный фонд» достигли мирового соглашения. Об этом рассказал ТАСС.

По соглашению, спортивная организация сможет выплатить фонду долг в размере 126 миллионов рублей до 31 декабря 2028 года. 26 миллионов из данной суммы приходится на проценты.

Напомним, недавно футбольный клуб «Уфа» выставил командный автобус на продажу за 24,7 миллиона рублей. Клуб пользовался этой машиной всего три года.