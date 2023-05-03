В Уфе 6 мая организуют дополнительные маршруты автобусов

Фото: Николай АЛЕКСАНДРОВ

В Уфе в День поминовения и почитания, 6 мая, организуют дополнительные маршруты автобусов. Об этом рассказала пресс-служба администрации Калининского района столицы Башкирии.

С 08:00 до 20:00 будут курсировать следующие автобусы рейсов №15 (ДК УМПО – поселок Тимашево) , №30 (ТСК «Пушкинский» – СТО) и №30К (ТЦ «Башкортостан» – СТО).

Автобусы маршруты №15 будут ездить с интервалом в 15-30 минут, №30 и 30к – 8-9 минут.

Напомним, День поминовения и почитания в Башкирии ввели в 2020 году «в целях содействия сохранению традиций духовной культуры, семейных ценностей, укреплению связей между поколениями». Граждане в этот день могут прийти на кладбища и вспомнить родных и близких. В то же время чиновники должны организовать там субботники и обеспечить удобные маршруты автобусов для доставки всех желающих к местам захоронений родных.