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НовостиОбщество3 мая 2023 14:18

Хабиров поблагодарил ушедших из России производителей

Глава Башкирии заявил главам предприятий региональной легкой промышленности, что их время пришло
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Рустем АХУНОВ

Сегодня, 3 мая, глава Башкирии Радий Хабиров в своей публикации в социальных сетях поблагодарил ушедших из России производителей.

Свой новый пост руководитель республики посвятил представителям легкой промышленности региона. В частности, он похвалил компанию HOME и производимую ею одежду. Он заявил, что она симпатичная, легкая и удобная, а также вполне доступная в плане цены.

Кроме того, Хабиров заявил главам предприятий легкой промышленности Башкирии, что их время пришло.

– Одевайте нас, одевайте хорошо. А мы будем вам помогать. Тем нашим «коллегам», которые ушли из страны, – спасибо большое. Давайте вместе созидать новую легкую промышленность нашей республики, – призвал глава республики.