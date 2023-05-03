Хабиров поблагодарил ушедших из России производителей

Фото: Рустем АХУНОВ
Сегодня, 3 мая, глава Башкирии Радий Хабиров в своей публикации в социальных сетях поблагодарил ушедших из России производителей.
Свой новый пост руководитель республики посвятил представителям легкой промышленности региона. В частности, он похвалил компанию HOME и производимую ею одежду. Он заявил, что она симпатичная, легкая и удобная, а также вполне доступная в плане цены.
Кроме того, Хабиров заявил главам предприятий легкой промышленности Башкирии, что их время пришло.
– Одевайте нас, одевайте хорошо. А мы будем вам помогать. Тем нашим «коллегам», которые ушли из страны, – спасибо большое. Давайте вместе созидать новую легкую промышленность нашей республики, – призвал глава республики.