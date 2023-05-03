Фото: Иван МАКЕЕВ

ГИБДД Башкирии с 6 по 9 мая проведет массовые рейды против пьяных водителей. Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава ведомства Владимир Севастьянов.

По словам руководителя региональной дорожной полиции, ключевая задача грядущих мероприятий – предотвращение дорожно-транспортных происшествий и недопущения фактов управления транспортом в пьяном виде.

В своей публикации Севастьянов напомнил, что граждане могут сообщить грубых нарушениях ПДД водителями или пешеходами, находящимися в состоянии опьянения или игнорирующими правила поведения на дороге, по телефонам 8 (347) 279-32-92 и 128.