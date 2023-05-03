Из Башкирии в зону СВО отправились ветераны войны в Чечне

Фото: vk.com/arslansagaretdinov

В зону специальной военной операции отправились жители Аурганзинского района Башкирии. Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказал глава администрации муниципалитета Арслан Шагаретдинов.

Как поведала газета «Аурганзинский вестник», бойцы, которые принимали участие в Чеченкой войне, будут служить в рядах добровольческого батальона имени генерала Минигали Шаймуратова. Один из них – 47-летний предприниматель из Толбазов, председатель районного Союза ветеранов Чечни Рустем Заманов. Ранее он пять раз сопровождал гуманитарный конвой для военнослужащих из республики. Дома его будут ждать супруга, дочь и сын.

– Наши Батыры приняли серьезное, взвешенное решение поехать на передовую и встать в один строй с нашими земляками. Берегите себя! Возвращайтесь живыми и здоровыми! – написал в своей публикации руководитель администрации Аурганзинского района.