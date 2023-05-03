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НовостиОбщество3 мая 2023 11:37

В Башкирии 4 мая ожидаются дождь и похолодание до +3°

Также синоптики прогнозируют чрезвычайная пожароопасность и порывы ветра
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Рустем АХУНОВ

Завтра, 4 мая, в Башкирии ожидаются осадки и похолодание. Это следует из прогноза, опубликованного региональным МЧС.

Жителям республики следует ожидать переменную облачность, в целом по региону существенных осадков не ожидается, однако на севере пройдет небольшой дождь. Ветер будет южный пять-десять метров в секунду, днем в некоторых районах порывы 15-20 метров в секунду.

Грядущей ночью столбики термометров опустятся до +11,+16°, местами – до +3,+8°. Днем потеплеет до +21,+26°.

Ночью и утром на автомобильных дорогах в некоторых районах прогнозируется туман, из-за которого видимость составит 500-1000 метров. Кроме того, на юге Башкирии сохранится чрезвычайная пожароопасность.