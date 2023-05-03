В Башкирии за 3 месяца в бюджет республики поступило 59 млрд рублей

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Башкирии за 3 месяца в бюджет республики поступило почти 60 миллиардов рублей. Об этом рассказала пресс-служба регионального правительства.

Недавно прошло заседание правительства республики под руководством премьер-министра Андрея Назарова. Чиновники обсудили исполнение бюджета Башкирии за первый квартал текущего года.

По словам главы кабмина, за период с января по март в казну региона поступило 59 миллиардов рублей, около 40 из которых – налоговые и неналоговые доходы. Расходы за обозначенный промежуток составили более 58 миллиардов.

Назаров заявил, что на исполнение бюджета в 2023-м серьезное влияние оказывает введение единого налогового платежа. Руководитель правительства подчеркнул необходимость сохранения устойчивости финансовой системы, сбалансированности бюджетов республики и муниципалитетов.

– Особое значение имеет выполнение планов по доходам. Это позволит своевременно и в полном объеме исполнить все первоочередные и социально значимые обязательства, – считает премьер-министр.