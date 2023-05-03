Прокуратура Уфы проводит проверку из-за случая с падением стенда на девочку в ТЦ

фото: прокуратура РБ

Прокуратура проводит проверку из-за случая с падением стенда на 8-летнюю девочку в одном из магазинов торгового центра «Аркада» в Уфе. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

– В ходе проверки прокуратура Советского района даст оценку действиям ответственных лиц, в обязанности которых входит обеспечение безопасных условий пребывания граждан в магазине, – передали в прокуратуре.

Напомним, инцидент произошел вечером 2 мая. Девочка зашла в бутик, где на нее упал демонстрационный стенд с сумками. Школьница получила травмы, ей потребовалась помощь медиков.