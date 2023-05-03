Полиция в Башкирии задержала подозреваемую в обналичивании 250 млн рублей

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Полиция совместно с представителями ФНС задержала в Башкирии женщину, которая незаконно обналичила 250 млн рублей через 80 подставных фирм. Об этом 3 мая рассказала официальный представителя МВД России Ирина Волк.

Как пояснили в правоохранительном ведомстве, подозреваемая вместе с сообщниками оказывала юридическим фирмам и людям услуги по обналичиванию денег с нарушением закона. Банковские операции проводились с использованием реквизитов более 80 подконтрольных компаний. За помощь злоумышленница брала комиссию – около 9% от суммы вывода. В нелегальный оборот от ее действий ушло более 250 млн рублей.

Следователи МВД возбудили уголовное дело о незаконной банковской деятельности. Оперативники провели порядка 20 обысков в жилых и офисных помещениях в Москве и Уфе. Там они обнаружили и изъяли более 90 штампов различным компаний, финансовой и отчетной документации, банковские карты, компьютеры, мобильники и другие предметы.

Подозреваемую отпустили под домашний арест.