В башкирском нацпарке показали редкую краснокнижную бабочку

фото: vk.com // Национальный парк "Башкирия"

Национальный парк «Башкирия» показал редкую краснокнижную бабочку – малый ночной павлиний глаз. Снимком уникального насекомого 3 мая поделилась пресс-служба заповедника.

В нацпарке отметили, что увидеть павлиноглазку – это большая удача. Во-первых, она числится в Красной книге республики, а во-вторых, самки этих бабочек летают мало и чаще всего ночью, днем они прячутся на деревьях.

– Самцы более активны именно днем. От самок они отличаются цветом крыльев, – рассказали в «Башкирии».

Особи этих насекомых находят друг друга благодаря тому, что у самок на брюшке есть железа с феромоном. Самцы чувствуют его и слетается, даже если находятся на расстоянии в 10 километров.