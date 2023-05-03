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НовостиОбщество3 мая 2023 8:09

В башкирском нацпарке показали редкую краснокнижную бабочку

В заповеднике сфотографировали павлиноглазку
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: vk.com // Национальный парк "Башкирия"

фото: vk.com // Национальный парк "Башкирия"

Национальный парк «Башкирия» показал редкую краснокнижную бабочку – малый ночной павлиний глаз. Снимком уникального насекомого 3 мая поделилась пресс-служба заповедника.

В нацпарке отметили, что увидеть павлиноглазку – это большая удача. Во-первых, она числится в Красной книге республики, а во-вторых, самки этих бабочек летают мало и чаще всего ночью, днем они прячутся на деревьях.

– Самцы более активны именно днем. От самок они отличаются цветом крыльев, – рассказали в «Башкирии».

Особи этих насекомых находят друг друга благодаря тому, что у самок на брюшке есть железа с феромоном. Самцы чувствуют его и слетается, даже если находятся на расстоянии в 10 километров.