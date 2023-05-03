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НовостиПроисшествия3 мая 2023 7:36

Под окнами жилого дома в Уфе обнаружили тело 23-летней девушки

За день под окнами домов в Уфе обнаружили двух девушек, одна из них погибла
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Во вторник 2 мая под окнами жилого дома в Уфе обнаружили тело 23-летней девушки. Инцидент произошел у высотки по улице Новоселов

Во вторник 2 мая под окнами жилого дома в Уфе обнаружили тело 23-летней девушки. Инцидент произошел у высотки по улице Новоселов

Во вторник 2 мая под окнами жилого дома в Уфе обнаружили тело 23-летней девушки. Инцидент произошел у высотки по улице Новоселов, 6. Об этом «КП-Уфа» сообщили в пресс-службе Управления гражданской защиты.

– Падение произошло из окна 11-го этажа 18-этажного жилого дома, – передали в УГЗ. – Девушка скончалась до прибытия бригады скорой помощи.

Незадолго до этого случая в тот же день из окна четвертого этажа дома по улице Российской, 100/3а выпала 19-летняя девушка. Она выжила, но получила травмы и была госпитализирована.