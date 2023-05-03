В Башкирии осудят экс-сотрудника ГИБДД, который получил взятку в пачке из-под сигарет

В Чишминском районе Башкирии за получение взятки будут судить бывшего сотрудника ГИБДД Фото: Рустем АХУНОВ

В Чишминском районе Башкирии за получение взятки будут судить бывшего сотрудника ГИБДД. Об этом 3 мая рассказали в прокуратуре и Следственном комитете республики.

По данным следствия, в октябре 2022 года обвиняемый, находясь при исполнении, остановил на трассе М5 «КамАЗ» груженый горючим. В машине обнаружили неисправность тормозной системы, из-за чего ее поместили на спецстоянку, а водителя привлекли к административной ответственности. Шофер рассказал об изъятии грузовика брату его владельца, который был знаком с гаишником.

– В ходе разговора инспектор сказал знакомому мужчине явиться в отделение ГИБДД, а по прибытии предложил выдать автомобиль за взятку в размере 10 тыс. рублей, на что тот согласился. В целях конспирации инспектор сказал передать деньги в пачке из-под сигарет. После получения денежных средств автомобиль был выдан без устранения выявленных неисправностей, – передали в СК РБ.

Факт получения взятки выявили оперативники собственной безопасности МВД Башкирии. Обвиняемый признал вину в преступлении. Его уволил со службы по отрицательным основаниям.