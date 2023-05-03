В магазине торгового центра в Уфе на девочку упал стенд

кадр видео: Telegram // Вся Уфа

В одном из магазинов торгового центра в Уфе на маленькую девочку упал стенд. Об этом со ссылкой на очевидцев сообщили «Вся Уфа» и телепроект «Честно говоря». Они опубликовали видео с места происшествия – как предполагается, из ТЦ «Аркада».

По предварительной информации, мать с ребенком зашла в бутик, и на несовершеннолетнюю упала крупная полка с сумками. Девочка получила травму. Ее на месте происшествия осмотрел медик, после чего в магазин вызвали скорую помощь.

«КП-Уфа» обратилась за комментарием по поводу состояния пострадавшей в пресс-службу министерства здравоохранения Башкирии. Как только ответ поступит, мы его опубликуем.