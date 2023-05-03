За день в Башкирии четыре подростка попали в ДТП, катаясь на мопедах и мотоциклах

фото: Telegram // Владимир Севастьянов

За день 1 мая в Башкирии четыре подростка попали в ДТП, катаясь на двухколесном транспорте. Об этом в своем телеграм-канале сообщил начальник региональной ГИБДД Владимир Севастьянов.

Первая авария случилась в городе Учалы. Там 15-летний юноша на мопеде X-Motors при выезде с прилегающей территории врезался в ВАЗ-2114. Девятиклассника госпитализировали в реанимацию местной больницы. В Краснокамском районе пострадал 15-летний пассажир скутера в столкновении с автомобилем.

В Баймакском районе в три часа ночи девятиклассница на отцовском мопеде Vento опрокинулась на проезжей части. С многочисленными травмами ее поместили в больницу. В Мелеузовском районе 11-классник за рулем мотоцикла Racer перевозил 11-летнюю девочку. При движении нога последней попала под колеса. Школьницу доставили в хирургическое отделение больницы.