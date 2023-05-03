Дневная температура воздуха в Уфе упадет до +11 градусов

В Уфе в начале следующей недели, 8 и 9 мая, дневная температура воздуха упадет до +11, +12° Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Уфе в начале следующей недели, 8 и 9 мая, дневная температура воздуха упадет до +11, +12°. По ночам столбики термометров будут падать до отметок в +4, +8°. Такой прогноз дают сразу два сервиса: «Яндекс. Погода» и Gismeteo.

В башкирской столице в воскресенье, 7 мая, начнутся дожди, которые, по предварительным данным, будут идти всю первую половину следующей недели. 8 мая количество осадков может достигнуть 10,7 миллиметров.

Сегодня, в среду 3 мая, в Уфе ожидается облачность с прояснениямии. Днем солнце прогреет воздух до +25, +26°. С завтрашнего дня в городе наступит пасмурная погода, и температура очень медленно, но начнет спадать.