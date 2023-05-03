Убыток «Башавтотранса» в 2022 году превысил 940 млн рублей

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Чистый убыток государственного перевозчика «Башавтотранса» в 2022 году составил 942,4 млн рублей – в 33 раза больше, чем годом ранее. Выручка компании выросла на 25% и достигла 4 млрд рублей. Об этом со ссылкой на данные бухгалтерской отчетности предприятия 2 мая сообщило «РБК-Уфа».

Внеоборотные активы компании выросли на 38% до 3,8 млрд рублей, оборотные – на 4% до 635 млн рублей. Капитал и резервы предприятия увеличились на 20% – до 3,2 млрд рублей.

По данным на январь 2023 года в «Башавтотрансе» работали 5,3 тыс. человек. Средняя зарплата там составляет 36 тыс. рублей.