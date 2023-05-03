В 2022 году 165,8 тыс. жителей Башкирии зарабатывали деньги в других регионах

В 2022 году 165,8 тыс. постоянно проживающих в Башкирии человек зарабатывали деньги в других регионах России

В 2022 году 165,8 тыс. постоянно проживающих в Башкирии человек зарабатывали деньги в других регионах России. Об этом в отчете о трудовой миграции жителей республики 2 мая сообщил Башстат.

Наибольшее число граждан Башкирии выезжали в Тюменскую область с автономными округами – 104,3 тыс. человек (62,9% от численности выехавших из республики на заработки). Второе место по популярности у башкирских вахтовиков заняла Челябинская область – 13,8 тыс. человек (8,3%). Также жители региона выезжали работать в Красноярский край (5,7 тыс., 3,4%), Якутию (5,2 тыс., 3,1%), Свердловскую область (4,8 тыс., 2,9%), Москву (3,4 тыс., 2,1%) и Татарстан (3,3 тыс., 2%).