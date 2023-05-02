В Башкирии дорожные камеры за 4 месяца выписали более 1 млн штрафов

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Башкирии дорожные камеры за первые четыре месяца 2023 года выписали более одного миллиона штрафов. Об этом на недавнем оперативном правительственном совещании доложил глава регионального Министерства транспорта и дорожного хозяйства Александр Клебанов.

– На 1 мая текущего года с автоматических комплексов фото- и видеофиксации вынесено более одного миллиона постановлений, что почти в два раза превышает цифры за аналогичный период прошлого года. В связи с этим хочу обратиться к жителям республики. Весна пришла раньше обычных сроков. С наступлением теплой погоды любители двухколесного транспорта открыли сезон, жители городов стали чаще осуществлять выезды за город. Прошу всех участников дорожного движения быть внимательными и аккуратными на дорогах, соблюдать правила дорожного движения, не превышать допустимую скорость, быть взаимовежливыми с другими участниками движения, не садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения. Не забывайте, что транспортное средство является источником повышенной опасности, – заявил чиновник.