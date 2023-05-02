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НовостиОбщество2 мая 2023 20:00

В Уфе открыли бесплатные курсы военных поваров

Их запустил Уфимский колледж индустрии питания и сервиса
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Уфе открыли бесплатные курсы военных поваров. Об этом рассказала пресс-служба Министерство торговли и услуг Башкирии.

Как поведало ведомство, Уфимский колледж индустрии питания и сервиса запускает курсы повышения квалификации поваров по программе «Организация работы военных поваров». С их помощью осуществляется подготовка тех, кто отправится в зону специальной военной операции.

В ходе обучения новые знания смогут приобрести как начинающие кулинары, так и повара, которые обладают соответствующей специальностью. Для последних был разработан пятидневный (24 часа) курс по программе «Организация работы военных поваров» по профессии «Повар». А тем, кто не имеет необходимого образования, предлагается 1,5-месячный (144 часа) курс.