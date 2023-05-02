В Башкирии простились с погибшим в СВО ветераном Чечни Флоридом Ихсановым

Фото: vk.com/vildansitdikov

Сегодня, 2 мая, в Нуримановском районе Башкирии прошла церемония прощания с погибшим в ходе специальной военной операции Флоридом Ихсановым. Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказал глава администрации муниципалитета Вилдан Ситдиков.

Флорид Радикович родился в селе Новый Субай. Он принимал участие в боевых действиях на территории Чеченской Республики. В апреле прошлого года он добровольно по краткосрочному контракту отправился в зону СВО. Спустя пять месяцев его наградили Почетной грамотой Башкирии. 29 сентября он вновь отбыл добровольцем на спецоперацию.

Односельчане вспоминают военнослужащего добрым, целеустремленным и трудолюбивым человеком. Он был посмертно награжден Орденом Мужества.

– Мы гордимся нашим земляком! Пусть родная земля будет ему пухом, – написал в своей публикации в соцсетях руководитель администрации Нуримановского района.