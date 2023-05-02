Уфа
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
+27°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия2 мая 2023 12:32

В Башкирии в массовом ДТП с пассажирским автобусом пострадало 2 взрослых и 1 ребенок

Авария случилась на дороге Уфа-Янаул
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: ГИБДД Башкирии

Фото: ГИБДД Башкирии

Сегодня, 2 мая, в Бирском районе Башкирии в массовом ДТП пострадал человек. Подробности происшествия рассказали глава региональной Госавтоинспекции Владимир Севастьянов и пресс-служба регионального МЧС.

Согласно предварительным данным, авария случилась на 80 километре дороги Уфа-Янаул у села Калинники. Здесь столкнулись попутные пассажирский автобус Mercedes-Benz , Toyota Camry, Lifan и грузовик BAW. В результате случившегося три человек, в числе которых один ребенок, получили травмы различной степени тяжести. Одни из пострадавших был госпитализирован в больницу города Бирск.

По факту произошедшего было начато разбирательство.