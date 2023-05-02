В Башкирии в массовом ДТП с пассажирским автобусом пострадало 2 взрослых и 1 ребенок

Фото: ГИБДД Башкирии

Сегодня, 2 мая, в Бирском районе Башкирии в массовом ДТП пострадал человек. Подробности происшествия рассказали глава региональной Госавтоинспекции Владимир Севастьянов и пресс-служба регионального МЧС.

Согласно предварительным данным, авария случилась на 80 километре дороги Уфа-Янаул у села Калинники. Здесь столкнулись попутные пассажирский автобус Mercedes-Benz , Toyota Camry, Lifan и грузовик BAW. В результате случившегося три человек, в числе которых один ребенок, получили травмы различной степени тяжести. Одни из пострадавших был госпитализирован в больницу города Бирск.

По факту произошедшего было начато разбирательство.