В Башкирии случился пожар в крупном мебельном магазине

Фото: МЧС Башкирии

Сегодня днем, 2 мая, в башкирском городе Белебей случился пожар в крупном мебельном магазине. Об этом рассказала пресс-служба регионального МЧС.

ЧП произошло в двухэтажном здании на улице Мало Луговой. К тушению пожара чрезвычайное ведомство привлекло 17 человек и пять единиц техники. На тушение и охлаждение близстоящего здания было подано один лафетный и четыре ручных пожарных стволов. Согласно предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.

Тушение пожара продолжается, его предстоит выяснить дознавателю МЧС.