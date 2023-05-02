Житель Башкирии хотел воспользоваться интим-услугами и лишился более 400 тыс. рублей

В башкирском городе Белебее 28-летний местный житель хотел воспользоваться интим-услугами и лишился более 400 тыс. рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В башкирском городе Белебее 28-летний местный житель хотел воспользоваться интим-услугами и лишился более 400 тыс. рублей. Об этом 2 мая рассказали в региональном МВД.

Молодой человек увидел в одной из соцсетей объявление интимного характера и позвонил по указанному в нем номеру, однако на звонок никто не ответил. Через некоторое время парню перезвонили. На другом конце провода заговорил грубый голос мужчины. Он представился начальником салона по предоставлению секс-услуг.

– Звонивший стал убеждать горожанина в том, что из-за его звонка сбилась система заказов и вся бронь автоматически переключилась на номер заявителя. В связи с этим мужчина потребовал возместить все денежные средства в размере 90 тысяч рублей, которые они потеряли, а в случае неуплаты угрожал расправой семье, – передали в полиции.

Испугавшись за своих родных, потерпевший собрал деньги и отправил их на продиктованный счет. Мошенник сказал ему, что сумму получил, но снять ее не сможет, и убедил снова провести платеж. Горожанин занял у знакомых еще 90 тыс. рублей и перевел их, однако на этот раз операция якобы прошла неуспешно, и от парня потребовали теперь уже 25 тыс. рублей, а затем еще 198 тыс. Потерпевший выполнил все приказы, после чего звонки превратились. Он понял, что попал на уловки мошенников и пошел писать заявление в полицию. Там было возбуждено уголовное дело о мошенничестве.