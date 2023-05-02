Со 2 по 6 мая ГИБДД проведет в Башкирии профилактическую операцию «Встречная полоса» Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Со 2 по 6 мая ГИБДД проведет в Башкирии профилактическую операцию «Встречная полоса». Она направлена на сокращение ДТП, связанных с выездом автомобилей на «встречку». Об этом в своем телеграм-канале сообщил начальник местной Госавтоинспекции Владимир Севастьянов.

– Факторы, по которым водители идут на грубое нарушение ПДД, чаще всего нехватка времени, излишняя спешка и отвлечение на внешние факторы, такие как разговоры и переписка по телефону во время движения, – отметил глава дорожной полиции. – В период проведения мероприятия особое внимание будет уделяться проверке соблюдения водителями правил обгона и других ситуаций, связанных с выездом на полосу встречного движения.

По словам Севастьянова, с начала текущего года на дорогах Башкирии произошло 45 ДТП из-за нарушения правил выезда на встречную полосу. В этих автоавариях погибли 18 и пострадали 78 человек.

Начальник республиканской ГИБДД также напомнил о наказании за выезд на встречную полосу. В первом случае водителю грозит штраф в 5 тыс. рублей или лишение прав на срок от четырех до шести месяцев, во втором – лишение прав на один год, третье нарушение чревато возбуждением уголовного дела с ответственностью в виде штрафа от 200 до 300 тыс. рублей, обязательных работ сроком до 480 часов или заключения до двух лет..