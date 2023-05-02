В башкирский батальон имени Даяна Мурзина вступили 400 добровольцев

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Участниками башкирского батальона имени Даяна Мурзина стали 400 добровольцев. Формирование находится на боевом слаживании в Самарской области для подготовки к специальной военной операции. Об этом на оперативном совещании в республиканском правительстве 2 мая сообщил глава региона Радий Хабиров.

Чиновник поручил руководителю своей администрации Максиму Забелин поставить на контроль процесс слаживания батальона.

– Надо туда съездить в Самарскую область. Они попадают под крыло нашего попечения и поддержки, – отметил Хабиров.

Он также добавил, что сейчас продолжается работа по формированию башкирского добровольческого мотострелкового полка. Организационные вопрос глава Башкирии обсуждал с первым замминистра обороны России Русланом Цалиховым.