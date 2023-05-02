В Уфе после ухода на прогулку без вести пропала 14-летняя Арина Давлятова

фото: «БашРегионСпас»

В Уфе без вести пропала 14-летняя Арина Давлятова. В понедельник, 1 мая, она ушла на прогулку и не вернулась. Об этом сообщила поисковая организация «БашРегионСпас».

Приметы девушки: рост – 157 см, худощавое телосложение, темно-каштановые волосы и карие глаза.

В день пропажи была одета в оранжевую футболку, голубые джинсы и серые кроссовки.

Всех, кто видел школьницу или знает, где она находится, просят позвонить по телефону 8(937)3-102-112 («БашРегионСпас») или на единый экстренный номер 112.