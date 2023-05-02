Строительство хосписа в Уфе завершится к 20 мая

фото: vk.com // Радий Хабиров

Строительство хосписа в Уфе должно завершиться к 20 мая. Об этом на оперативном совещании в башкирском правительстве сообщил глава республики Радий Хабиров.

– 24 апреля мы провели большое завершающее организационное совещание по хоспису. На мой взгляд, получилась очень красивая архитектура. Но что важно: мы договорились со строителями, что 20 мая они оттуда уходят, и мы начинаем подготовку к выдаче всех необходимых лицензионных документов. По сути получился очень большой и нужный объект. Он должен быть запущен в конце июня – первой половине июля. Я все поручения раздал, – сказал руководитель региона.

Напомним, хоспис расположен в южной части города. Его строили на благотворительные средства – как от крупных компаний, так и от местных жителей. Общая площадь комплекса зданий составляет 13 тыс. кв. м. Стационар рассчитан на 60 коек, 20 из которых будут предназначены детям, при необходимости количество мест может быть увеличено. Для родителей и родственников пациентов предусмотрят отдельные гостевые комнаты.