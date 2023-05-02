В Уфе из-за парада в День Победы 9 мая на три часа перекроют проспект Октября

В Уфе в День Победы 9 мая из-за торжественного парада на три часа – с 11:00 до 14:00 – перекроют участок проспекта Октября между пересечениями с улицами Шафиева и Кольской

В Уфе в День Победы 9 мая из-за торжественного парада на три часа – с 11:00 до 14:00 – перекроют участок проспекта Октября между пересечениями с улицами Шафиева и Кольской. В связи с этим изменится маршрут движения автобусов. Об этом на оперативном совещании в башкирском правительстве 2 мая рассказал первый вице-мэр столицы республики Сергей Кожевников.

Схема перекрытия и движения автобусов // слайд с оперативного совещания в правительстве Башкирии

– С 6 по 9 мая работа городского пассажирского транспорта будет осуществляться по графику выходного дня, – сказал чиновник. – [Вечером 9 мая] будет увеличено количество общественного транспорта на маршрутах, проходящих через Горсовет и следующих в микрорайоны Дема, Затон, Сипайлово, Зеленая роща, а также в северную часть города и Телецентр.

Напомним, на прошлой неделе мэрия Уфы опубликовала программу мероприятий на 9 мая. Жителей города ждет 6-минутный салют.