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НовостиОбщество2 мая 2023 7:41

Радий Хабиров попросил дорожников заняться разметкой

Глава Башкирии сам прокатился за рулем
Рустем АХУНОВ
Рустем АХУНОВ
Фото: соцсети

Фото: соцсети

Радий Хабиров проехался за рулем и после этого попросил дорожные службы начать наносить разметку.

С приходом по-настоящему теплой погоды в городах и районах Башкирии начался сезон ремонтных работ. Если говорить про дороги, то здесь процесс не останавливается на укладке нового асфальта. Периодически обновляют и дорожную разметку. На это во время оперативного совещания обратил внимание Радий Хабиров.

– Я вчера сам за рулем покатался. Мы когда должны разметку по республике делать? Я видел, где-то есть, где-то нет. Надо этим заниматься. Деньги мы уже приготовили. Температурный режим позволяет, – обратился к министру транспорта Башкирии Хабиров.