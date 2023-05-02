Хабиров призвал подать в суд на перевозчика Искалина, закрывшего два автобусных маршрута

Глава Башкирии Радий Хабиров призвал подать в суд на частного перевозчика Виктора Искалина, который на прошлой неделе прекратил работу двух своих автобусных маршрутов Фото: Рустем АХУНОВ

Глава Башкирии Радий Хабиров призвал подать в суд на частного перевозчика Виктора Искалина, который на прошлой неделе прекратил работу двух своих автобусных маршрутов: №118 и №165т. По словам начальницы управления администрации руководителя республики по социальным коммуникациям Елены Прочаковской, Искалин «подал заявление о прекращении своей деятельности, и по закону должен был еще 90 дней отъездить, но проездил четыре дня и бросил маршрут».

– По Искалину… он крови-то много у нас попил, уважаемые коллеги, – сказал Хабиров. – Если он нарушил обязательства, значит, через суд все. Мы в свое время волю проявили, призвали бизнес работать на наших условиях и в интересах людей. Кто-то услышал, а кто-то не услышал.

Министр транспорта Александр Клебанов отметил, что материалы в суд уже направлены.

Напомним, в декабре 2021 года Арбитражный суд Башкирии приостановил в Уфе действие свидетельств на перевозку пассажиров по популярным автобусным маршрутам №272 и №298. Эти рейсы принадлежали частному перевозчику Виктору Искалину. Позже действие выданных предпринимателю свидетельств на осуществление перевозок было прекращено. А недавно бизнесмена обокрали на 40 миллионов рублей.