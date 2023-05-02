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НовостиОбщество2 мая 2023 7:37

Хабиров призвал подать в суд на перевозчика Искалина, закрывшего два автобусных маршрута

По словам начальницы управления администрации главы Башкирии по социальным коммуникациям Елены Прочаковской, предприниматель «бросил» рейсы раньше времени
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Глава Башкирии Радий Хабиров призвал подать в суд на частного перевозчика Виктора Искалина, который на прошлой неделе прекратил работу двух своих автобусных маршрутов

Глава Башкирии Радий Хабиров призвал подать в суд на частного перевозчика Виктора Искалина, который на прошлой неделе прекратил работу двух своих автобусных маршрутов

Фото: Рустем АХУНОВ

Глава Башкирии Радий Хабиров призвал подать в суд на частного перевозчика Виктора Искалина, который на прошлой неделе прекратил работу двух своих автобусных маршрутов: №118 и №165т. По словам начальницы управления администрации руководителя республики по социальным коммуникациям Елены Прочаковской, Искалин «подал заявление о прекращении своей деятельности, и по закону должен был еще 90 дней отъездить, но проездил четыре дня и бросил маршрут».

– По Искалину… он крови-то много у нас попил, уважаемые коллеги, – сказал Хабиров. – Если он нарушил обязательства, значит, через суд все. Мы в свое время волю проявили, призвали бизнес работать на наших условиях и в интересах людей. Кто-то услышал, а кто-то не услышал.

Министр транспорта Александр Клебанов отметил, что материалы в суд уже направлены.

Напомним, в декабре 2021 года Арбитражный суд Башкирии приостановил в Уфе действие свидетельств на перевозку пассажиров по популярным автобусным маршрутам №272 и №298. Эти рейсы принадлежали частному перевозчику Виктору Искалину. Позже действие выданных предпринимателю свидетельств на осуществление перевозок было прекращено. А недавно бизнесмена обокрали на 40 миллионов рублей.