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НовостиПроисшествия2 мая 2023 6:33

В Башкирии за четыре дня в воде утонули шесть человек

В числе погибших есть двое детей
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
В Башкирии за четыре прошедших дня, с 28 апреля по 1 мая, в воде утонули шесть человек, в том числе двое детей – 16-летний подросток и 7-летняя девочка

В Башкирии за четыре прошедших дня, с 28 апреля по 1 мая, в воде утонули шесть человек, в том числе двое детей – 16-летний подросток и 7-летняя девочка

Фото: Рустем АХУНОВ

В Башкирии за четыре прошедших дня, с 28 апреля по 1 мая, в воде утонули шесть человек, в том числе двое детей – 16-летний подросток и 7-летняя девочка. Кроме того, пострадала 8-летняя школьница, она получила сильное переохлаждение. Статистику по инцидентам озвучили в местном МЧС.

– Установившаяся в республике теплая, местами даже жаркая погода наводит на мысли об отдыхе у воды! Но пусть это будут просто мысли. Купаться рано, не подвергайте свою жизнь смертельной опасности. Вода непрогретая, холодная. Места для купаний не оборудованы, – обратилось к населению экстренное ведомство.

МЧС призвало родителей не оставлять своих малолетних детей без присмотра и рассказать им о правилах поведения на воде.