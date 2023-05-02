В Башкирии за четыре дня в воде утонули шесть человек

В Башкирии за четыре прошедших дня, с 28 апреля по 1 мая, в воде утонули шесть человек, в том числе двое детей – 16-летний подросток и 7-летняя девочка Фото: Рустем АХУНОВ

В Башкирии за четыре прошедших дня, с 28 апреля по 1 мая, в воде утонули шесть человек, в том числе двое детей – 16-летний подросток и 7-летняя девочка. Кроме того, пострадала 8-летняя школьница, она получила сильное переохлаждение. Статистику по инцидентам озвучили в местном МЧС.

– Установившаяся в республике теплая, местами даже жаркая погода наводит на мысли об отдыхе у воды! Но пусть это будут просто мысли. Купаться рано, не подвергайте свою жизнь смертельной опасности. Вода непрогретая, холодная. Места для купаний не оборудованы, – обратилось к населению экстренное ведомство.

МЧС призвало родителей не оставлять своих малолетних детей без присмотра и рассказать им о правилах поведения на воде.