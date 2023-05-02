Бывшего генподрядчика мечети «Ар Рахим» в Уфе просят признать банкротом

Минземимущество Башкирии просит местный Арбитражный суд признать банкротом компанию «Алтын Курай» – бывшего генерального подрядчика недостроенной мечети «Ар Рахим» в Уфе Фото: Рустем АХУНОВ

Минземимущество Башкирии просит местный Арбитражный суд признать банкротом компанию «Алтын Курай» – бывшего генерального подрядчика недостроенной мечети «Ар Рахим» в Уфе. Информация о заявлении ведомства появилась в картотеке дел инстанции. Дата разбирательства еще не назначена.

Напомним, ранее глава «Алтын Курай» высказывался о возможности достроить мечеть «Ар Рахим», возведение которой ведется еще с 2006 года. В марте с долгостроем произошло ЧП: купол одного из минаретов сдуло сильным ветром. Председатель Духовного управления мусульман Башкирии Айнур Биргалин тогда заявил, что конструкция могла рухнуть из-за инженерного просчета.