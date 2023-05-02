В Башкирии построили мусорный полигон вместимостью 242 тыс. кубометров

фото: Telegram // Росприроднадзор Башкортостан и Оренбург

В Дуванском районе Башкирии построили и открыли мусорный полигон вместимостью в 242 тыс. кубометров. Об этом 2 мая сообщил Росприроднадзор республики и Оренбургской области.

Свалку предполагается использовать в ближайшие 25 лет. Ее мощность составляет 7,9 тыс. кубометров в год. Полигон будет принимать твердые бытовые отходы из пяти районов Башкирии: Дуванского, Кигинского, Мечетлинского, Салаватского и Белокатайского. Численность населения в этих муниципалитетах превышает 110 тыс. человек. Информацию об объекте направили в федеральное управление Росприроднадзора для включения в госреестр.