Парламент Башкирии намерен обезопасить процедуру дарения жилья

Парламент Башкирии в четверг, 4 мая, проведет круглый стол, на котором депутаты будут обсуждать, как можно обезопасить процедуру дарения жилья Фото: Михаил ФРОЛОВ

Парламент Башкирии в четверг, 4 мая, проведет круглый стол, на котором депутаты будут обсуждать, как можно обезопасить процедуру дарения жилья. Нынешней упрощенной схемой передачи квартир стали активно пользоваться мошенники. Об этом сообщила пресс-служба Госсобрания-Курултая.

– Сегодня для того, чтобы подарить постороннему человеку квартиру, достаточно прийти в МФЦ и подписать нужные бумаги, – отметил спикер Константин Толкачев. – Этой нехитрой схемой сегодня пользуются мошенники. Их жертвами чаще всего становятся одиноко проживающие пожилые люди.

В пример он привел случай с 89-летней жительницей Уфы, которая имеет проблемы со слухом и зрением. Она «подарила» квартиру 25-летнему съемщику, который жил у нее на протяжении года. Пенсионерка вместе с внучкой впоследствии подали в суд, чтобы признать договор дарения недействительным. Новый владелец настаивает на том, что бумаги были подписаны добровольно и сделка имеет законную силу.

Парламентарий добавил, что прогноз по этому делу благоприятный – в подобных ситуациях суд учитывает состояние здоровья дарителя и встает на сторону потерпевшего. Тем не менее Толкачев считает очевидным, что упрощенная процедура дарения может лишить человека единственного жилья и нуждается в пересмотре.