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НовостиОбщество2 мая 2023 4:32

Семейной паре из Уфы пришлось вызывать спасателей из-за агрессивного бобра

Сотрудники УГЗ отловили зверька и выпустили его в реку
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
кадр видео: УГЗ

кадр видео: УГЗ

В Уфе сотрудники Управления гражданской защиты спасли семейную пару от агрессивного бобра. Об этом сообщила пресс-служба аварийного ведомства.

В понедельник, 1 мая, к спасателям обратилась супружеская пара. Они рассказали, что на их придомовой участок забежал бобер, который стал вести себя агрессивно при попытке выселить его за забор.

– На помощь отправились спасатели. По прибытии они аккуратно вытащили животное из засады, отвезли к реке и выпустили, – передали в УГЗ.

Там добавили, что ни бобер, ни хозяева частного дома не пострадали.