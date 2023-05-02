В Башкирии 2 мая ожидается ветер до 20 метров в секунду и чрезвычайная пожароопасность

Днем 2 мая местами по Башкирии ветер усилится с 5 до 20 метров в секунду, а в южных районах прогнозируется чрезвычайная пожароопасность
Фото: Рустем АХУНОВ
Сегодня днем, 2 мая, местами по Башкирии ветер усилится с 5 до 20 метров в секунду, а в южных районах прогнозируется чрезвычайная пожароопасность. Об этом предупредило региональное МЧС.
В республике ожидается ясная погода с переменной облачностью и без осадков. Солнце прогреет воздух до летних +24, +29°. Видимость на автодорогах будет хорошей.
В конце апреля синоптики башкирского Гидрометцентра рассказали, что средняя температура в регионе в мае будет на один градус выше обычного.