В Башкирии 2 мая ожидается ветер до 20 метров в секунду и чрезвычайная пожароопасность

Днем 2 мая местами по Башкирии ветер усилится с 5 до 20 метров в секунду, а в южных районах прогнозируется чрезвычайная пожароопасность Фото: Рустем АХУНОВ

Сегодня днем, 2 мая, местами по Башкирии ветер усилится с 5 до 20 метров в секунду, а в южных районах прогнозируется чрезвычайная пожароопасность. Об этом предупредило региональное МЧС.

В республике ожидается ясная погода с переменной облачностью и без осадков. Солнце прогреет воздух до летних +24, +29°. Видимость на автодорогах будет хорошей.

В конце апреля синоптики башкирского Гидрометцентра рассказали, что средняя температура в регионе в мае будет на один градус выше обычного.